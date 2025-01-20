Инаугурация Трампа сегодня 20 января - расписание и торжественный проезд президента за рулём мусоровоза

Через 11 недель после окончания президентских выборов в США сегодня, 20 января состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы государства. Портал «Сиб.фм» публикует подробное расписание протокольных мероприятий.

КОГДА?

09:30 по Вашингтону (17:30 по Москве) — первые музыкальные выступления перед зданием Капитолия.

В это время состоится традиционное чаепитие нового президента с бывшим главой государства Джо Байденом и его семьей (символизирует мирную передачу власти).

11:30 по (в 19:30 по Москве) – вступительная речь Трампа (озвучит основные направления работы своей администрации).

12:00 по Вашингтону (20:00 по Москве) — принесение присяги Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом (по завершение — пушечный салют из 21 залпа и выступление певца Kid Rock и группы The Village People).

14:00 по Вашингтону (22:00 по Москве) — инаугурационный обед.

15:00 по Вашингтону (23:00 по Москве) — торжественный парад-шествие к Белому дому.

По информации издания The Hill, в параде примет участие тот самый мусоровоз, за рулём которого Дональд Трамп в 2024 году выступал с предвыборной речью перед избирателями.

ГДЕ?

Церемония инаугурации, как обычно, пройдёт в прямом эфире самых крупных американских телеканалы: ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC и другие. Полная версия трансляции также будет доступна на сайте Белого дома.

Ранее «Сиб.фм» публиковал подборку скандалов вокруг будущей инаугурации Дональда Трампа.