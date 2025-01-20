Из Новосибирской области за год «уехали» почти 300 компаний

В 2024 году в Новосибирскую область «переехали» 155 юридических лиц, что на 13 организаций меньше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составлял 168.

Об этом сообщили в УФНС Новосибирской области, ссылаясь на данные единого государственного реестра юридических лиц, пишет Infopro54.

Основными регионами, откуда мигрировали компании, стали Кемеровская область-Кузбасс (42 организации, 27,1% от общего числа), Москва (22 организации, 14,2%) и Алтайский край (16 организаций, 10,3%). Руководитель УФНС Геннадий Морозов отметил, что наибольшее количество переехавших организаций занимают торговлю оптовыми товарами (10 компаний), строительством жилых и нежилых зданий (9 компаний) и автомобильным грузовым транспортом (8 организаций).

В свою очередь, в 2024 году из Новосибирской области в другие регионы страны переехали 298 юридических лиц, что на 51 организацию больше, чем в 2023 году (247). Основными направлениями для этих компаний стали Москва (82 организации, 27,5% от общего числа), Кемеровская область-Кузбасс (43 организации, 14,4%) и Алтайский край (28 организаций, 9,4%).

Наибольшее число организаций, уезжающих из региона, занимаются строительством жилых и нежилых зданий (31 организация, 10,4%), оптовой торговлей (11 организаций, 3,7%) и автомобильным грузовым транспортом (9 компаний, 3%).

Геннадий Морозов отметил, что причины миграции могут быть связаны с динамично развивающейся экономикой и удобной транспортной инфраструктурой, что делает Новосибирскую область и соседние регионы, такие как Кемеровская область и Алтайский край, привлекательными для ведения бизнеса, в том числе в строительной сфере.