Ничего хорошего ждать не стоит? Сенатор Косачев оценил политику Трампа и Запада

Уже через несколько часов в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа. Спикер рассказал, чего ждать от нового-старого лидера страны, к чему готовиться.

Журналист aif.ru обратился к вице-спикеру Совета Федерации РФ Константину Косачеву с несколькими вопросами касательно инаугурации Трампа и глобальной политики в целом.

"Не нужно обольщаться на этот счет. В отличие от правления Байдена, это будет более хаотичный период, полный колебаний и неопределенности. Это станет временем, когда надежды будут появляться и затем рушиться. Хотя я надеюсь ошибиться, но полагаю, что международная напряженность не уменьшится, а лишь усилится," — подчеркнул Косачев.

Что касается СВО, он добавил, что она завершится только тогда, когда Россия достигнет своих первоначальных целей. Мир должен учитывать, что с Россией надо договариваться.

Обещания Трампа связаться с Путиным после вступления в должность на данный момент не подкреплены подготовкой к переговорам или личной встрече.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа начнется 21 января в 20:00 (по Москве).

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