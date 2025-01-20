Новосибирский театр Афанасьева приглашает зрителей в мир Чехова

29 января исполнится 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.

В честь этой даты Новосибирский городской драматический театр готов представить свою главную премьеру сезона – драматический роман «Чайки». Этот спектакль объединяет элементы нескольких жанров, представляя зрителям многослойную и многогранную пьесу, которая выходит за рамки традиционных комедий и драм.

Режиссер театра Сергей Афанасьев, давно посвятивший себя исследованию творчества Чехова, является не только бессменным художественным руководителем театра, но и автором идеи этого проекта. С 1993 года на сцене театра неизменно звучат произведения Чехова, и премьера в рамках 37-го сезона – «Чайки» – становится кульминацией его многолетнего пути.

В основе постановки лежат ключевые произведения Чехова, такие как «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Иванов» и «Дядя Ваня», которые переплетаются, создавая уникальную театральную атмосферу.