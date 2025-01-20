От 0 до -25 градусов ожидается в Новосибирской области на текущей недели

В регион придет резкое похолодание после затяжного тепла.

По данным сервиса “Яндекс.Погоды”, в Новосибирской области на текущей недели ожидаются морозы до -25 градусов.

Сегодня, 20 января 2025 года, днем в регионе температура воздуха продержится до -4 градусов, ночью потеплеет до -2. Весь день будет идти снег разной интенсивности.

Во вторник, 21 января, потеплеет до 0 градусов. Ветер усилится до восьми метров в секунду. Также продолжится снегопад.

В среду ожидается резкое похолодание — утром будет 0 градусов, а уже ночью наступят морозы до -17.

С четверга по пятницу морозы усилятся — ожидается до -25 градусов максимум. Ветер будет слабый, снег не ожидается.

В субботу мороз пойдет на спад и столбики термометров покажут от -21 до -15 градусов. В воскресенье потеплеет до -12.

Напомним, что с 20 по 26 января в Новосибирской области будет отключено телевещание