С 20 по 26 января в Новосибирской области будет отключено телевещание

В регионе временно отключат телевидение.

В пресс-службе Сибирского регионального центра РТРС сообщили о том, что в Новосибирской области в период с 20 по 26 января 2025 года будут недоступны такие телеканалы как: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ».

Перебои связаны с профилактическими работами.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стали известны отрасли с наибольшим снижением производства в Новосибирской области