Стали известны отрасли с наибольшим снижением производства в Новосибирской области

Отрасли с наибольшим снижением производства назвали в НСО.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные пресс-службы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, за период января по октябрь 2024 года наибольшее падение произошло в сфере «ремонт и монтаж машин и оборудования» — снижение составило 19,5%.

На втором месте по снижению объемов производства оказалась «полиграфическая деятельность» (-17,7%). Замыкает тройку лидеров по спаду «металлургическое производство» (-12,3%).

Также снижение наблюдалось в производстве текстильной продукции и одежды, химических веществ и изделий из древесины.