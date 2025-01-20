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общество

Стали известны отрасли с наибольшим снижением производства в Новосибирской области

Фото: freepik

Отрасли с наибольшим снижением производства назвали в НСО.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные пресс-службы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, за период января по октябрь 2024 года наибольшее падение произошло в сфере «ремонт и монтаж машин и оборудования» — снижение составило 19,5%.

На втором месте по снижению объемов производства оказалась «полиграфическая деятельность» (-17,7%). Замыкает тройку лидеров по спаду «металлургическое производство» (-12,3%).

Также снижение наблюдалось в производстве текстильной продукции и одежды, химических веществ и изделий из древесины.

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Валерия Митрохина
Журналист

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