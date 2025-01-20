Перерасчёт пенсий в феврале 2025 – почему индексации не хватило на всех

Инфляция в России за 2024 году достигла критического уровня и составила 9,7 %. Индексация пенсий на 7,3 %, очевидно, не смогла «догнать» инфляционные скорости.

На фоне данных Росстата по состоянию на финал ушедшего 2024 года инфляция распределилась по товарам и услугам распределилась следующим образом:

- услуги на 11,4 %;

- продовольственные товары на 9,8%;

- хлебобулочные изделия на 12,4 %;

- овощи и фрукты на 18,7 %;

- сливочное масло на 38 %;

- тарифы на услуги ЖКХ на 11,9 % (ожидается рост с 1 июля 2025 года).

И экспертам, и обывателям очевидно, что львиная доля пособия по старости уходит на оплату коммунальных услуг и лекарств, при этом на полноценное питание пожилых практически ничего не остаётся.

Потому финансисты и экономисты нашей страны допускают, что правительство пойдёт на дополнительную индексацию и пересчитает пенсии в сторону увеличения к официальному уровню инфляции.

Косвенно это подтвердил и глава нашего государства Владимир Путин, который в прошедшем году оговорился о том, что руководство РФ оставляет за собой право увеличить пособия повторно.

«Теперь всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных Росстатом данных по инфляции в 9,5 2% в декабре», пояснил свою устойчивую позицию кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с изданием «Газета.ру».

Примерные сроки дополнительной индексации, по единодушному мнению экспертов, с 1 февраля текущего года.

Ранее «Сиб.фм» писал, когда двойная индексация пенсий ждёт жителей Новосибирска.