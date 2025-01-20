Почему в США хотят запретить TikTok. Здесь замешаны деньги и политика

170 млн американских пользователей могут остаться без любимой соцсети.

Почему TikTok заблокировали в США, чем его заменят и можно ли продолжать пользоваться им в России, подробно рассказывает aif.ru.

Стоит начать с того, что Washington Post, ссылаясь на источники из окружения 47-го президента США Дональда Трампа, сообщает, что он планирует подписать указ об отмене закона о блокировке или продаже TikTok до 19 января 2025 года, принятого Байденом в прошлом апреле. Как отметил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, ситуация с запретом TikTok в США многослойна.

С одной стороны, открытость интернет-пространства угрожает безопасности стран, а с другой — американцы недовольны присутствием неконтролируемой социальной сети. Один из возможных выходов — продажа соцсети американскому владельцу, и это активно обсуждается в СМИ.

Как сообщило агентство Bloomberg, Илон Маск якобы планирует приобрести этот актив, но ByteDance опровергла эти слухи.

Пользователи, покинувшие TikTok, ищут схожие платформы, которые также платят за контент и имеют аналогичное управление. Однако аналогов нет ни на американском рынке, ни в России, поэтому пользователям приходится рассматривать китайские продукты, поскольку "зло" зародилось в Китае.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, как новосибирцы будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в 2025 году.