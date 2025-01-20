Стало известно, как новосибирцы будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в 2025 году

О праздничных днях на 23 февраля и 8 марта рассказали в Новосибирске.

В 2025 году 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье. Известно, что дополнительных выходных в феврале не будет. В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос на четверг, 8 мая.

Международный женский день, 8 марта, приходится на субботу, поэтому дополнительный выходной перенесется на пятницу, 13 июня.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске опубликовали даты Масленицы, Великого поста и Пасхи