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общество

Стало известно, как новосибирцы будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в 2025 году

Фото: Сиб.фм

О праздничных днях на 23 февраля и 8 марта рассказали в Новосибирске.

В 2025 году 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье. Известно, что дополнительных выходных в феврале не будет. В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос на четверг, 8 мая.

Международный женский день, 8 марта, приходится на субботу, поэтому дополнительный выходной перенесется на пятницу, 13 июня.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске опубликовали даты Масленицы, Великого поста и Пасхи

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Валерия Митрохина
Журналист

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