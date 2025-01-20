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79.3% 5.6
сегодня
20 января, 09:24
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
сегодня 08:00
общество

Температура до -2 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 102 рубля. Главное на 20 января в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Прогноз погоды

Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", сегодня, 20 января 2025 года, в Новосибирске весь день ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от -4 и до -2 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.

Также прогнозируется небольшое количество осадков в виде снега с самого утра.

Ситуация на дорогах

На дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Курс валюты

Курс доллара ЦБ РФ на 20 января был установлен на отметке 102.4137 рубля.

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Валерия Митрохина
Журналист

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