Температура до -2 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 102 рубля. Главное на 20 января в Новосибирске

Прогноз погоды

Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", сегодня, 20 января 2025 года, в Новосибирске весь день ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от -4 и до -2 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.

Также прогнозируется небольшое количество осадков в виде снега с самого утра.

Ситуация на дорогах

На дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Курс валюты

Курс доллара ЦБ РФ на 20 января был установлен на отметке 102.4137 рубля.