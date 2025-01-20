ЦСКА обыграл новосибирский ХК «Сибирь» в серии буллитов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новосибирская ХК проиграла гостям со счетом 4:3.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал победу над «Сибирью» со счетом 4:3. Игра состоялась вчера, 19 января 2025 года, в Новосибирске.

Хозяева вышли вперед на восьмой минуте благодаря голу Брендана Лайпсика, а во втором периоде канадец оформил дубль. Однако ЦСКА ответил тремя шайбами и перехватил инициативу. На 55-й минуте Павел Гоголев сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Напомним, что в Новосибирске в феврале проведут матч звезд КХЛ