Ученые из Новосибирской области создали противовирусное средство из грибов

Данное средство может быть использовано для борьбы с вирусами как у людей, так и у животных.

Учёные из Новосибирской области разработали новое противовирусное средство, основанное на экстрактах грибов чаги, вешенки и трутовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные патента.

Исследователи подчеркнули, что лечебные свойства грибов базидиального типа, к которым относятся указанные виды, всё ещё недостаточно изучены. В процессе создания препарата грибы были измельчены, смешаны с подогретой водой, после чего полученная жидкость была отделена с помощью центрифуги и фильтров. В окончательную вытяжку добавлялись вода и этиловый спирт.

Результаты испытаний продемонстрировали эффективность нового препарата против коронавируса, ВИЧ и вируса гриппа А. Уточняется, что данное средство может быть использовано для борьбы с вирусами как у людей, так и у животных.