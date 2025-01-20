83.19% 8.1
83.19% 8.1
сегодня
20 января, 23:23
пробки
1/10
погода
+0.5°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
83.19% 8.1
сегодня
20 января, 23:23
пробки
1/10
погода
+0.5°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 21:00
общество

В Новосибирске проверили безопасность эскалатора в метро

Фото: «Новосибирский метрополитен» / ВКонтакте

Испытания прошли успешно.

Новосибирский метрополитен провел техническое мероприятие по проверке безопасности эскалатора на одной из центральных станций.

С 17 по 19 января была проведена экспертиза промышленной безопасности. Грузовые испытания были выполнены на эскалаторе №1 в вестибюле №1 станции «Площадь Ленина».

Согласно результатам, эксперты признали эскалатор безопасным для перевозки пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мошенники начали использовать искусственный интеллект.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в