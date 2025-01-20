В Новосибирске проверили безопасность эскалатора в метро

Испытания прошли успешно.

Новосибирский метрополитен провел техническое мероприятие по проверке безопасности эскалатора на одной из центральных станций.

С 17 по 19 января была проведена экспертиза промышленной безопасности. Грузовые испытания были выполнены на эскалаторе №1 в вестибюле №1 станции «Площадь Ленина».

Согласно результатам, эксперты признали эскалатор безопасным для перевозки пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мошенники начали использовать искусственный интеллект.