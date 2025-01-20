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общество

В Новосибирске создали манекены для бойцов СВО

Фото: Народный фронт НСО

Для бойцов специальной военной операции создали манекены с подогревом.

Новосибирские инженеры представили манекены для введения противника в заблуждение при атаках с применением дронов. Их разработали участники «Кулибин клуба» при региональном отделении ОНФ. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Фигуры имитируют солдат в полной экипировке, а встроенный подогрев делает их незаметными для тепловизоров. Внутри есть металлический каркас, батарея и нагревательный кабель.

Десять таких макетов уже отправлены на передовую. Военные отметили реалистичность формы, однако указали на некоторые недостатки, но разработчики учли замечания и уже готовят доработанную версию.

Напомним, что новосибирский депутат Антонов предположил, что конфликт в зоне СВО завершится в 2026 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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