В Новосибирске создали манекены для бойцов СВО

Для бойцов специальной военной операции создали манекены с подогревом.

Новосибирские инженеры представили манекены для введения противника в заблуждение при атаках с применением дронов. Их разработали участники «Кулибин клуба» при региональном отделении ОНФ. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Фигуры имитируют солдат в полной экипировке, а встроенный подогрев делает их незаметными для тепловизоров. Внутри есть металлический каркас, батарея и нагревательный кабель.

Десять таких макетов уже отправлены на передовую. Военные отметили реалистичность формы, однако указали на некоторые недостатки, но разработчики учли замечания и уже готовят доработанную версию.

Напомним, что новосибирский депутат Антонов предположил, что конфликт в зоне СВО завершится в 2026 году