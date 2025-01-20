«Завершение конфликта за 24 часа" уже превратились в полгода», — подчеркнул чиновник.

«Мы видим, как обещанное им в ходе предвыборной кампании "завершение конфликта за 24 часа" уже превратились в полгода, а там, где полгода, там может быть и год и даже больше. Причина проста — не устранены фундаментальные противоречия между Западом и Россией. Предлагаемый Западом очередной "Минск" не нужен нам, а предлагаемый Россией мир не нравится коллективному Западу», — заметил Антонов.

Чиновник также подчеркнул, что санкции, введенные против РФ, вряд ли будут отменены. Попытался Антонов предсказать прогноз по окончанию СВО.

«Сам же конфликт хорошо если подойдёт к своему финалу к 2026 году в результате полного истощения противника, а не потому что Трамп убедил Зеленского», — резюмировал Антонов.

Напомним, что в Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Р-256.