В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Р-256

В ДТП погибли три человека.

Вчера, 19 января 2025 года, в Черепановском районе Новосибирской области на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в результате лобового столкновения автомобилей Toyota Ipsum и Lifan погибли три человека, еще один пассажир получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Уточняется, что авария произошла из-за того, что Toyota выехала на встречную полосу. Двигаясь в сторону Новосибирска, водитель не справилась с управлением, что привело к столкновению с автомобилем Lifan.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Также погиб пассажир Toyota — мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир этого автомобиля был госпитализирован с травмами.

Напомним, что на площади Труда в Новосибирске автомобиль врезался в светофор