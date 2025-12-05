В Новосибирске с 2026 года начнут проставлять новый идентификатор в паспортах

С начала 2026 года в паспортах граждан РФ появится новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, уникальный номер позволит упростить подтверждение личности, ускорить получение государственных и муниципальных услуг, а также сократить время на оформление выплат и сбор документов.

ИД ЕРН станет заменой ИНН, однако менять паспорт обладателям действующего ИНН не потребуется — он продолжит действовать. Чтобы поставить новую отметку, жители смогут обратиться в МФЦ или подразделения миграционной службы МВД. Процедура станет полностью добровольной.