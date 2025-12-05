82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 16:30
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 16:30
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 13:35
общество

В Новосибирске с 2026 года начнут проставлять новый идентификатор в паспортах

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С начала 2026 года в паспортах граждан РФ появится новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, уникальный номер позволит упростить подтверждение личности, ускорить получение государственных и муниципальных услуг, а также сократить время на оформление выплат и сбор документов.

ИД ЕРН станет заменой ИНН, однако менять паспорт обладателям действующего ИНН не потребуется — он продолжит действовать. Чтобы поставить новую отметку, жители смогут обратиться в МФЦ или подразделения миграционной службы МВД. Процедура станет полностью добровольной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.