Сотрудник новосибирского военкомата задержан из-за пособничества группировке цыган-мошенников

Сегодня, 5 декабря, стало известно о задержании группы мошенников, которые обманывали военнослужащих. Вместе с ним задержан сотрудник военкомата, который помогал фальсифицировать документы.

Источник Сиб.фм в силовых структурах подтвердил задержание:





"Помимо подозреваемых в мошенничестве был задержан и сотрудник Военного комиссариата по подозрению в получению от них взяток". Сумма взяток за помощь в прохождении медицинской комиссии и подписании контрактов составила не менее 200 тысяч рублей.





По данным УФСБ, злоумышленники искали маргиналов, убеждали их заключать контракты и оформлять фиктивные браки. По данным источника Сиб.фм, цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами для получения их "гробовых" в дальнейшем. Получив доступ к банковским приложениям мошенники, похитили более 5 млн рублей. При обысках изъяли свыше 4,5 млн рублей и более полкилограмма золотых изделий.





В отношении участников группы возбуждены дела по ч. 4 ст. 159.1 УК, в отношении сотрудника военкомата — по ч. 5 ст. 290 УК. Следователи устанавливают причастность задержанных к другим преступным эпизодам.





Раннее Сиб.фм писали, что Новосибирец лишился Audi Q5 после застолья с цыганами. С 22 августа он пешеход, об автомобиле Андрею напоминают лишь штрафы за нарушение ПДД, которые приходят на его имя.