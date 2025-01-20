В Новосибирской области на торги выставлен синий Infiniti за 943 тыс руб

Почти за миллион рублей выставлен на торги синий Infiniti.

В Новосибирской области объявлены торги по продаже автомобиля Infiniti G35 PREMIUM 2007 года выпуска. Начальная стоимость лота составляет 943 400 рублей. Объявление разместили на портале «Торги России».

Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве, автомобиль принадлежал жительнице Венгерского района, признанной должницей. Общая сумма предъявленных ей кредиторами требований составляет 2,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 декабря 2024 года по 22 января 2025 года.