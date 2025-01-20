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Авто

В Новосибирской области на торги выставлен синий Infiniti за 943 тыс руб

Фото: Торги России

Почти за миллион рублей выставлен на торги синий Infiniti.

В Новосибирской области объявлены торги по продаже автомобиля Infiniti G35 PREMIUM 2007 года выпуска. Начальная стоимость лота составляет 943 400 рублей. Объявление разместили на портале «Торги России».

Как следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве, автомобиль принадлежал жительнице Венгерского района, признанной должницей. Общая сумма предъявленных ей кредиторами требований составляет 2,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 декабря 2024 года по 22 января 2025 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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