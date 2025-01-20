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общество

В Новосибирской области увеличены выплаты по беременности и родам в 2025 году

Фото: Сиб.фм

Выплаты по беременности будут увеличены в регионе.

В 2025 году в Новосибирской области повысились выплаты для беременных женщин и семей с детьми. Это связано с индексацией пособий вслед за ростом прожиточного минимума. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Так, с февраля текущего года местные жители начнут получать проиндексированные пособия. По сравнению с 2024 годом прожиточный минимум увеличился на 2 061 рубль, достигнув 17 378 рублей в месяц — в эту сумму входят расходы на продукты, товары первой необходимости, оплату транспорта, жилищно-коммунальные услуги и другие базовые нужды.

Напомним, что неработающим жителям Новосибирска стали доступны новые выплаты в 12 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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