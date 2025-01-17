Неработающим жителям Новосибирска стали доступны новые выплаты в 12 тысяч рублей

С января 2025 года в Новосибирской области расширены возможности для получения ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы.

Теперь не только родители и опекуны, но и другие ухаживающие могут рассчитывать на значительную финансовую поддержку.

Размер выплаты составляет 12 тысяч рублей с учётом районного коэффициента. Ранее такая сумма предоставлялась только родителям и опекунам, а другие ухаживающие получали всего 1 440 рублей. Изменения в законодательстве вступили в силу с начала этого года.

Уход за детьми с инвалидностью или инвалидами I группы теперь может оплачиваться трудоспособным молодым людям, которые не работают, но ухаживают за такими детьми. Для получения выплаты необходимо до конца января обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области и зарегистрировать своё обязательство по уходу.

Тем, кто ранее получал меньшую выплату, важно действовать вовремя. В противном случае выплаты будут назначены с момента обращения.

С этого года выплаты будут ежегодно индексироваться с учётом инфляции, а периоды ухода будут учитываться в стаже ухаживающего гражданина, повышая пенсионные коэффициенты. За год ухода начисляется 1,8 коэффициента и добавляется один год стажа, что влияет на размер будущей пенсии.