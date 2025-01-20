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общество

В топ-3 самых удачливых регионов Сибири в лотереи вошла Новосибирская область

Фото: Сиб.фм

НСО вошла в топ удачливых регионов Сибири в лотереи.

Новосибирская область вошла в тройку лидеров Сибири по лотерейным выигрышам в 2024 году. Об этом пишет портал РБК Новосибирск.

Так, сумма выигрышей в регионе увеличилась на 45%, достигнув 5,69 миллиарда рублей, а количество победителей выросло на 21%. За два года в Сибири зарегистрировано 221 лотерейный миллионер.

Электронные билеты продолжают набирать популярность, составляя более 70% продаж. По сумме выигрыша Новосибирская область сейчас занимает третье место в Сибири, уступая Красноярскому краю и Иркутской области.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по числу закрытых компаний

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Валерия Митрохина
Журналист

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