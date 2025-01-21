Труп в машине Гоши Куценко. Что известно об убийстве женщины, найденной в Москве – обвиняют ли звезду кино

Личность убитой женщины, обнаруженной в багажнике автомобиля Гоши Куценко, ещё не установлена. Сам актёр уже высказался по этому поводу.

О том, что его раритетное авто стало вещественным доказательством в уголовном деле об убийстве российский актёр узнал из новостей. Территориально Куценко находится на съёмках в экспедиции в Ставропольском крае.

Свою реакцию на событие он записал на видео и поделился им с представителями СМИ и разместил в соцсетях.

«Эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», сказал Гоша на кадрах.

В настоящий момент автомобиль марки «ЗАЗ» голубого цвета, припаркованный по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1 стал вещдоком. В багажнике обнаружено тело женщины 30-35 лет с ножевыми ранениями различных частей тела.

Подозреваемый в убийстве задержан и даёт признательные показания. Безработный, ранее судимый уроженец Казани Абдуллин Альберт Игоревич 18.05.1994 года рождения пояснил, что после знакомства со случайной женщиной на Киевском вокзале, он повёл её в тот самый двор на Кутузовском, где ранее приметил незакрытый на ключ «Запорожец».

По его словам, после распития алкоголя завязалась ссора, в пылу которой он пырнул ножом знакомую, а когда она потеряла сознание перетащил тело в багажник. После этого мужчина уснул в салоне.

В ближайшее время Абдуллину будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее «Сиб.фм» писал, как актёр Гоша Куценко дал комментарий по поводу убийства девушки в его машине.