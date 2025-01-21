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общество

Бывший директор Новосибирского НИИ может выйти на свободу досрочно

Фото: Сиб.фм

Экс-директор Новосибирского НИИ может получить УДО.

Экс-глава Новосибирского НИИ туберкулёза Владимир Краснов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв половину назначенного срока.

Так, по данным пресс-службы судов общей юрисдикции по Новосибирской области, суд рассмотрит его прошение.

Краснов был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за растрату более миллиона рублей из бюджетных средств, предназначенных для нужд института. На данный момент он отбыл половину наказания.

Заседание по рассмотрению ходатайства состоится в Первомайском суде 13 февраля 2025 года.

Напомним, что суд Новосибирска отклонил апелляцию бывшего сотрудника генконсульства США

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Валерия Митрохина
Журналист

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