Суд Новосибирска отклонил апелляцию бывшего сотрудника генконсульства США

Новосибирский 5-й апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляцию по делу бывшего сотрудника генконсульства США Роберта Шонова.

Он обвиняется в негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре 2024 года Приморский краевой суд признал Шонова виновным по ст. 275.1 УК РФ и приговорил его к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии и ограничением свободы на 1 год 4 месяца. Также ему был назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Роберт Шонов подал апелляцию. Однако новосибирский суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, Шонов работал в генконсульстве США во Владивостоке с 1999 по 2021 год. Впоследствии он возобновил контакт с американскими представителями и согласился на сотрудничество с посольством США в Москве.