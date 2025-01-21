Эксперт заговорила о продолжении кадрового голода в России

«Кадровый голод», начавшийся три года назад, продолжится.

По прогнозам, кадровый дефицит, наблюдаемый последние три года, в ближайшее время не только не устранится, но и будет усиливаться. Этот кризис, начавшись с нехватки рабочих, в конечном итоге затронул и офисных сотрудников, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, руководитель HR-департамента в логистической компании NC Logistic. Из-за недостатка персонала появились новые тенденции в отношениях между работодателями и работниками, которые будут оказывать влияние на развитие рынка труда в 2025 году.

«Рекрутеры трансформировали термин «штатный персонал» в «гик-команда». Под это понятие подпадают все работающие над проектами компании, включая не только штатных сотрудников, но и внешних фрилансеров: самозанятых, специалистов на гражданско-правовых договорах и персонал от аутстаффинговых и аутсорсинговых фирм. Эти изменения означают, что больше необязательно работать в компании, чтобы участвовать в крупных проектах. Поскольку кризис усилил спрос на фрилансеров, которые раньше были редкостью, сейчас компании активно привлекают внешних специалистов, стремясь компенсировать нехватку кадров», — объяснила она.

Кадровый дефицит привел к «тихому найму». Если не хватает конкретного специалиста, обязанности распределяют между другими командными членами, что со временем приводит к переквалификации сотрудников. Они начинают выполнять дополнительные функции за дополнительные вознаграждения, становясь многофункциональными специалистами.

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