Космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС

Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС в 2026 году.

Как сообщают Новосибирские новости, космонавтка Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС осенью 2026 года. В ходе визита в родной Новосибирск она рассказала о предстоящей миссии.

По ее словам, подготовка проходит в Центре подготовки космонавтов, где экипаж работает над обслуживанием российского сегмента МКС и научными исследованиями.

«Мы приступили к подготовке в составе нашего экипажа на территории Центра подготовки космонавтов. Задача космического экипажа заключается в том, чтобы обслуживать и поддерживать работоспособность российского сегмента орбитальной космической станции, а также выполнять процедуры в космическом корабле», — поделилась Анна Кикина.

В составе команды также будут космонавты Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Напомним, что новосибирский космонавт-испытатель Анна Кикина стала участницей нового сезона шоу «Титаны»