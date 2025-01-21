Федеральные власти вспомнили о мобилизации в России в начале 2025 года

По мнению ряда военных экспертов, частичная мобилизация в нашей стране может стать неизбежной в ближайшем будущем.

На фоне последних событий в зоне действия СВО и перехвата боевой инициативы нашими войсками на линии соприкосновения, авторы некоторых телеграмм-каналов, военные аналитики, а также инсайдеры, близкие к высшему командованию ВС РФ выразили обеспокоенность, что без дополнительной мобилизации выполнение поставленных задач СВО окажется под угрозой.

Пока официальные лица продолжают настаивать на том, что текущего состава бойцов СВО достаточно для решения всех задач, стоящих на повестке, военкоры с места событий «кричат» об оперативном вливании живой силы для сохранения тактическое преимущество в конфликте с Украиной.

По единодушному и устойчивому мнению военных корреспондентов и блогеров, без объявления мобилизации крупные наступательные действия ВС РФ в зоне СВО остаются под вопросом.

Однако даже министр обороны России Андрей Белоусов во время недавней закрытой встречи с военкорами заявил, что «подбор кадров для подразделений, участвующих в специальной военной операции, продолжится, однако масштабной мобилизации ждать не следует».

Подтверждает эту позицию федеральной власти и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он в очередной раз напомнил о непрекращающемся потоке желающих подписать контракт с Минобороны, и уточнил, что ежедневно это делает около тысячи человек.

Также подтвердил, что дополнительная мобилизация в текущем моменте 2025 года не требуется и лично глава нашего государства Владимир Путин. По его мнению, сейчас важнее заняться укреплением оборонных резервов страны.

«Наш приоритет на ближайшие три года заключается в подготовке порядка миллиона специалистов в инженерной сфере. К 2030 году мы намерены увеличить это количество почти до двух миллионов человек — 1,8 миллиона», цитирует президента официальный телеграмм-канал Кремля.

Ранее «Сиб.фм» публиковал мнение эксперта об объявлении новой волны мобилизации в 2025 году.