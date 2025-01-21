Ханты-Мансийская митрополия поделилась композицией арт-группы «Largo» на стихи и мелодию владыки Павла

Услышать песню можно и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» арт-группы.

Видео с исполнением песни, ставшей популярной и любимой, – «Исповедь души» – поделилась Ханты-Мансийская митрополия, послушать ее можно и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» арт-группы. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Вокальный ансамбль «LARGO» из России выделяется тем, что распространяет музыкальные жанры самых разнообразных стилей, включая классику, эстраду, народные и духовные произведения. Отличительной чертой этого коллектива является исполнение духовных композиций и псалмов, и поэтому неудивительным стало появление в их репертуаре новой песни, автором которой является митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин).

В интервью телеканалу «Союз» артисты рассказали историю о том, как владыка Павел поделился с ними своим произведением. Во время своего первого полета в составе Духовной миссии в Иерусалим он не смог уснуть из-за волнения, и тогда в его голове возникли и слова, и мелодия, которые он записал на салфетке и напевал без остановки. Спустя годы музыканты узнали о существовании этой песни и попросили владыку разрешить её исполнить.

Сначала он был скромен и не хотел давать разрешение, однако, услышав аранжировки, остался доволен результатом. Когда владыка записал мелодию на диктофон, музыканты не изменили ни одной ноты, добавив лишь вокальные и инструментальные аранжировки. Итогом стала песня «Исповедь души», которая завоевала большую популярность. Люди, услышав её, продолжают напевать дома, и простота припева запоминается им надолго.

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