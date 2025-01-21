Мигранты с белорусскими визами получили право на въезд в Новосибирск

Иностранцы из Беларуси могут въезжать в Новосибирск.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, с 11 января 2025 года в Новосибирске действует соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Таким образом, теперь иностранцы с белорусскими визами могут беспрепятственно въезжать в Россию.

При этом срок их пребывания в обеих странах рассчитывается с момента выезда из третьего государства. В ведомстве напомнили, что если в одной из стран предусмотрен визовый режим, то для въезда в нее потребуется соответствующая виза.

Напомним, что 11 мигрантов выслали из РФ прямиком из с Хилокского рынка Новосибирска