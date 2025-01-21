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общество

На Новосибирск обрушится мощный штормовой ветер

Фото: Сиб.фм

Штормовой ветер до 21 метра в секунду ожидается в Новосибирске.

На смену теплой погоды в Новосибирскую область придут аномальные морозы и штормовой ветер. Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.ru.

Так, с завтрашнего дня, 22 января 2025 года, в регионе ожидается понижение температуры до -14 градусов, днем будет -1. Ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду.

Уже на следующей день, 23 января, в четверг, поток ветра усилится до 21 метра в секунду. Температура воздуха упадет от -17 до -25 градусов холода.

Напомним, что 21 января в Новосибирске ожидается магнитная буря

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Валерия Митрохина
Журналист

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