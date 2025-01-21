Новосибирская область вошла в рейтинг регионов с самыми агрессивными водителями

Названы города с автовладельцами – любителями непростой езды.

Выявлены города с автомобилистами, склонными к сложной езде. Две трети россиян регулярно наблюдают агрессивное поведение водителей на дорогах, особенно в отношении друг друга и велосипедистов, выяснили Группа Ренессанс Страхование и сервис «Автокод» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Агрессивная манера вождения характерна прежде всего жителям Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области, тогда как больше всего вежливых водителей проживает в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях. Опрос показал, что 67% российских автомобилистов из указанных регионов периодически или часто сталкиваются с агрессией на дороге. Реже других агрессивное поведение наблюдается среди респондентов в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях, а также в Самарской области и Красноярском крае.

Ранее Сиб.фм сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС.