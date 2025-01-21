Новосибирская сеть кафе «Кузина» снова избежала дефолта

Сеть кофеен «Кузина» снова избежала дефолта.

Как сообщает РБК Новосибирск, сеть кафе «Кузина» вновь смогла избежать технического дефолта — компания не выполнила обязательства перед инвесторами 14 января 2025 года, объяснив это временными трудностями. Однако к 20 января выплаты были произведены.

Также напомним, что в ноябре прошлого года против ООО «Кузина» возбудили уголовное дело из-за задолженности по зарплате бывшим сотрудникам. Недавно стало известно, что Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство отозвало у компании кредитный рейтинг.