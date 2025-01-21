Новосибирский артист Шура признался, что не станет отцом

Шура высказался об отцовстве.

В подкасте «Черное/Белое», опубликованном на YouTube-канале RocketMAG, певец из Новосибирска Шура поделился тем, что после перенесенного онкологического заболевания и удаления одного яичка, он не планирует становиться отцом.

«Я всегда хотел семью и всегда хотел детей... До того как онкологии не случилось. Я даю себе оценку... Бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой нормальный плод не произведет», — рассказал артист.

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