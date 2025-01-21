Опубликован анализ состава кондитерских изделий, продаваемых в Новосибирске

Хлебобулочное и кондитерское производство в Новосибирске сталкивается с растущими затратами, что заставляет производителей искать способы удешевления своей продукции.

В результате в состав некоторых кондитерских изделий, в том числе тортов, добавляются заменители молочного жира, пищевые добавки, такие как Е476 (полиглицерин), сорбиновая кислота и другие компоненты, чья польза для здоровья вызывает сомнения. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Врач-диетолог Александра Валента отметила, что чрезмерное употребление продуктов с сорбоновой кислотой может вызывать аллергические реакции и высыпания на коже.

Заменители молочного жира безопасны, если не содержат частично гидрогенизированных масел, которые могут быть источником трансжиров, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Полиглицерин, согласно ее мнению, также представляет собой риски для здоровья.