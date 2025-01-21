По инициативе прокуратуры в Новосибирской области ограничили движение фур

В регионе ограничили движение фур.

По инициативе прокуратуры Новосибирской области введены ограничения на движение фур по местным дорогам для защиты муниципальной инфраструктуры.

Местные власти уже приняли меры, запрещающие движение большегрузов в районах добычи полезных ископаемых. Ограничения действуют в Тогучине, селе Лекарственное и поселке Дорогино.

Администрация Дорогино запланировала в бюджете на 2025 год средства на установку дорожных знаков для контроля соблюдения новых правил. Прокуроры также будут следить за принятием аналогичных мер в других муниципалитетах для сохранности дорог в весенне-летний период 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области обяжут сдавать ДНК водителей, которые получили административный арест