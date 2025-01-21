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общество

Пусть Запад учится на ошибках. Почему в России будут с размахом отметят 80-летие Победы?

Фото: Кремлин.ру

Праздник устроят для своих, желания «позлить» соседние страны нет.

В Совете Федерации России призвали не рассматривать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, как сигнал Западу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на интервью первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова для MoneyTimes. Ru.

Владимир Джабаров подчеркнул, что эта дата важна как дань уважения предкам, отстоявшим Победу, и для нынешнего поколения, видящего, как страна боролась за свою независимость и противостояла нацизму.

Джабаров отметил, что празднование будет не ради сигнала западу, а для русского народа и молодежи, чтобы сохранить память об историческом подвиге предков. "Запад должен учиться", подчеркнул Джабаров, отмечая, что Россия спасала мир от нацизма, а не поддерживала режим сталинизма. Создан оргкомитет, возглавляемый президентом РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС.

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Дарья Лапина
Журналист

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