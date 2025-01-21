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83.19% 8.1
сегодня
21 января, 08:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 08:00
общество

Температура до 0 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 101 рубль. Главное на 21 января в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Прогноз погоды

Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", сегодня, 21 января 2025 года, в Новосибирске ожидается аномально теплая погода. Весь день будет идти снег с дождем. Температура воздуха продержится до 0 градусов днем. Утром ожидается от -3 до -2 градусов.

Ветер подует со скоростью до шести метров в секунду.

Пробки

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла.

Сейчас движение затруднено в стороне станции метро "Речной вокзал", а также на улице Кирова.

Курс валюты

Курс доллара ЦБ РФ на 21 января был установлен на отметке 101,9579 рубля.

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Валерия Митрохина
Журналист

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