В Госдуме заговорили о необходимости новой мобилизации-2025

Поводом для повышенного внимания российской общественности к этой теме стали слова главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

На фоне последних события в зоне действия СВО на Украине, когда военная инициатива склоняется в сторону ВС РФ, а линия боевого столкновения продвинулась до Днепропетровской области, встают вопросы изменения первоначальных целей спецоперации.

Многие военные эксперты не исключают, что они будут пересмотрены в сторону расширения и не ограничатся освобождением территорий ЛНД и ДНР. Правда, для этого потребуются вливания живой силы, уверены военкоры.

Но представители федеральной власти страны пока придерживаются иной позиции.

«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно», заявил на днях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с крупным российским информагентством.

По словам депутата Госдумы, ежедневно около тысячи человек приходят в военные комиссариаты и заключают контракт с Минобороны РФ.

Ранее «Сиб.фм» сообщал об обстановке в зоне СВО.