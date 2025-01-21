В Новосибирской области 7876 детей остались без попечения родителей

В регионе сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области предоставил Сиб.фм данные о количестве детей-сирот.

«Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Новосибирской области сегодня составляет 7876 человек. За последние годы, уже на протяжении 5 лет, в Новосибирской области отмечается ежегодное снижение на 3-4 % общего количества детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, почти абсолютное большинство – 7249 несовершеннолетних (это около 93 %), проживают в 5014 замещающих семьях (в опекаемых — 4100 детей, приемных — 3149 детей)», – прокомментировали Сиб.фм в Аппарате.

В детских домах проживают 390 несовершеннолетних. С каждым годом снижается количество воспитанников детских домов (для сравнения — в 2022 году в организациях проживали 469 детей). В Новосибирской области действует семь центров помощи детям-сиротам и один дом-интернат (Oяшинский для детей-инвалидов), прокомментировали в Аппарате.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области увеличили размеры детских пособий, которые зависят от прожиточного минимума.