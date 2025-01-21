В Новосибирской области началась постановка 17-летних юношей на воинский учет

Новосибирцев 2008 года рождения поставят на воинский учет.

Власти Новосибирской области утвердили порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет. Соответствующее постановление подписал исполняющим обязанности губернатора региона Юрий Петухов.

Документ касается юношей 2008 года рождения, которым в 2025 году исполнится 17 лет. До 18 марта в регионе должны сформировать комиссии, которые проведут медицинское освидетельствование будущих призывников.

Процедура постановки на учет включает внесение в списки, предварительное определение годности к военной службе и оценку состояния здоровья, уровня образования и профессиональной подготовки. Новое постановление также отменяет ряд прежних нормативных актов.

Напомним, что в Новосибирске продолжают увеличиваться цены на такси