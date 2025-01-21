В Новосибирской области опубликовано экстренное предупреждение о гололедице и сильном ветре

В Новосибирской области прогнозируются опасные метеоусловия.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области ожидаются опасные метеоусловия.

22 января и ночью 23 января в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололедица, метели и отложение мокрого снега. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 метров в секунду.

На дорогах области возможны снежные заносы, что может осложнить движение автотранспорта. В ночь на 23 января также ожидается резкое похолодание.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.