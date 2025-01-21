В Новосибирской области построят 5,7 млн квадратов жилья по КРТ

Более 5,7 миллионов квадратных метров жилья построят в НСО.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов рассказал о трансформации подходов к строительству, проектах КРТ (Комплексное развитие территорий), импортозамещении, кадровом вопросе и перспективах на 2025 год.

Так, по его словам, в прошлом году в Новосибирской области была определена 31 подлежащая КРТ территория — это 761,51 гектара с учетом площади расселяемого жилья почти в 155 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что на данных территориях будет построено более 5,7 миллионов квадратных метров жилья.

“Сегодня в регионе реализуются 19 проектов КРТ. Наиболее масштабные из них инициировало правительство Новосибирской области, оператором выступает подведомственное правительству АО «АРЖС». Среди этих проектов — микрорайон Клюквенный в Калининском районе, территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», недостроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Ини в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска”, — добавил Дмитрий Богомолов.

Напомним, что полное эксклюзивное интервью с министром можно прочесть ЗДЕСЬ.