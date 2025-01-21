В Новосибирской области введено свыше 2,6 млн квадратов жилья в 2024 году

Свыше 2,6 млн квадратов жилья было введено в прошлом году.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов рассказал о том, что в 2024 году в регионе было введено более 2,6 миллионов квадратов жилья.

По его словам, это на 13% меньше рекордных показателей 2023 года.

“Тогда было введено 3,015 млн кв. м. И одновременно на 18% выше показателей 2022 года. Тогда построили 2, 244 млн кв. м. При этом годовой план в объеме 2,154 млн кв. м мы перевыполнили на 22%”, — поделился Дмитрий Богомолов.

Напомним, что полное интервью с министром можно прочесть ЗДЕСЬ.