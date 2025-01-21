Весной-летом 2025 года может быть увеличена пенсия в России

В Госдуме заявили повышении пенсий весной-летом.

Как сообщает сайт Газета.Ru, ссылаясь на слова члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, в Госдуме поддержали внеплановое повышение пенсий весной-летом 2025 года.

По его словам, индексация на 2-3% вполне реальна, учитывая данные различных исследований. Валерий Тумин отметил, что повышенные выплаты коснутся в первую очередь неработающих пенсионеров, а также предполагается поддержка работающих пенсионеров, чьи выплаты могут быть увеличены впервые с 2016 года.

Напомним, что в Новосибирской области увеличены выплаты по беременности и родам в 2025 году