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общество

Весной-летом 2025 года может быть увеличена пенсия в России

Фото: Сиб.фм

В Госдуме заявили повышении пенсий весной-летом.

Как сообщает сайт Газета.Ru, ссылаясь на слова члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, в Госдуме поддержали внеплановое повышение пенсий весной-летом 2025 года.

По его словам, индексация на 2-3% вполне реальна, учитывая данные различных исследований. Валерий Тумин отметил, что повышенные выплаты коснутся в первую очередь неработающих пенсионеров, а также предполагается поддержка работающих пенсионеров, чьи выплаты могут быть увеличены впервые с 2016 года.

Напомним, что в Новосибирской области увеличены выплаты по беременности и родам в 2025 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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