Западно-Сибирская транспортная прокуратура взыскала более 500 млн рублей задолженности

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в 2024 году предприняты дополнительные меры по взысканию задолженности по уплате таможенных и иных платежей, связанных с внешней торговлей.

В результате надзорных мероприятий взыскано более 500 млн рублей, полагающихся к уплате при операциях с товарами и транспортными средствами.

Выявлены случаи подачи недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, необоснованного применения льготных условий уплаты таможенных платежей, а также нарушения правил подтверждения происхождения товаров. В связи с неуплатой платежей на сумму около 104 млн рублей, транспортными прокурорами санкционировано 17 решений о наложении ареста на имущество должников стоимостью свыше 97 млн рублей, из которых в бюджет поступило 50,4 млн рублей.

Также пресечены попытки использования номинальных лиц для уклонения от уплаты утилизационных сборов и легализации незаконно ввезенных автомобилей. По искам прокуроров взыскано более 4,3 млн рублей утилизационных сборов, возбуждено 3 уголовных дела по фактам подделки документов для таможенных органов.