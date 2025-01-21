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общество

Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Емельянов день 21 января

Фото: Pexels.com

21 января в Русской Православной Церкви отмечается Емельянов день, посвящённый святителю Емилиану.

В этот день верующие традиционно начинают работать только после обеда. Об этом пишет АиФ-Новосибирска.

Хозяйки занимались прядением, а также изменяли обстановку в доме, меняя покрывала, салфетки и одеяла на новые. Часто использовались ткани другого цвета.

Согласно народным поверьям, если в Емельянов день устроить шумное застолье с родными и близкими, год будет благополучным. Также верили, что метель в этот день предвещает опасность для дальних поездок.

Запотевшие окна в доме означали близкую оттепель, а мороз за окном свидетельствовал о том, что потепления не будет в ближайшее время. Яркая Луна в этот день предсказывала морозы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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