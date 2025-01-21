Жителям Новосибирской области в марте придется платить за отопление по новым правилам

Федеральные власти внесли изменения в правила начисления платы за отопление в многоквартирных домах, которые начнут действовать весной.

Одним из нововведений станет использование термина «общая площадь жилого помещения» для расчета стоимости отопления. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Балконы, лоджии, террасы и веранды больше не будут включаться в расчет. Данные для расчетов будут предоставляться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, жители больше не смогут ссылаться на неисправности счетчиков или другого контрольного оборудования. В случае поломки общедомового счетчика тепла, расчет будет производиться на основе среднемесячного объема потребления тепла за последний год.

Также расширяются полномочия местных властей. Они будут определять, по какой системе оплаты граждане на их территории будут оплачивать отопление. Однако решения об изменении системы оплаты должны быть приняты не позднее трех месяцев до начала отопительного сезона.