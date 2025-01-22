Появились фото разрушений в Новосибирской области из-за мощного ветра и метели

Сибиряки боятся лишний раз выходить из дома — сносит даже автобусы с трасс.

В среду днём, 22 января, на Новосибирск обрушился сильный снегопад. Властями области уже закрыты некоторые дороги, а метеорологи прогнозируют бурный ветер и значительное понижение температуры.

Из-за метели уже зарегистрированы несколько происшествий. Возле посёлка Октябрьский на Северном объезде пассажирский автобус съехал в кювет из-за порывистого ветра. Сообщается, что его сначала занесло, после чего он стал неуправляемым и оказался в кювете. Сведений о пострадавших не поступало.

В Бердске упавшая ель перекрыла движение на дороге. Десятиметровое дерево заблокировало улицу Ленина у дома культуры на полчаса. Пострадавших нет, но одно из проезжающих мимо транспортных средств было слегка повреждено. Сейчас ель уже распилили на дрова.

В первой половине дня в Новосибирске, по прогнозам метеорологов, будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, ветер южный, со скоростью 12-17 метров в секунду. На дорогах также наблюдается сильная гололедица.

Новосибирцы делятся кадрами апокалипсиса в сети.